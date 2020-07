La difesa del Torino nelle prossime settimane subirà un'autentica rivoluzione, tra giocatori che verrano ceduti e altri che saranno acquistati. Tra gli obiettivi della società granata c'è anche Joachim Andersen, centrale danese in forza all'Olympique Lione ma che dal 2017 al 2019 ha giocato in Italia vestendo la maglia della Sampdoria.



Non è un caso che Andersen sia ora finito nel mirino del Torino: il giocatore piace molto a Marco Giampaolo (che lo ha allenato proprio a Genova) che è ora in trattativa per diventare il nuovo allenatore della squadra granata.