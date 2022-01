Il ritorno di Marco Giampaolo potrebbe aprire la strada anche ad un altro ritorno in blucerchiato, quello di Karol Linetty. Il centrocampista polacco al Torino non è mai riuscito a convincere e la società granata è disponibile a trattare la sua cessione ma a una condizione: quella di riuscire a chiudere la trattativa per Nahitan Nandez.



Nel 3-4-2-1 di Ivan Juric, Linetty viene utilizzato come trequartista, la stessa posizione in cui verrebbe utilizzato il calciatore uruguaiano di proprietà del Cagliari.