Tra i giocatori del Torino che in questa stagione hanno avuto il rendimento migliore c'è senza ombra di dubbio Sasa Lukic. Il centrocampista serbo è cresciuto molto sotto la guida di Ivan Juric diventando un titolare inamovibile in mezzo al campo.



Un anno fa era stato lo stesso Juric a chiedere la conferma di Lukic, dopo che diverse società avevano mostrato interesse nei suoi confronti, ora l'allenatore granata si è ripetuto ricevendo garanzie sul fatto che Lukic non verrà ceduto.