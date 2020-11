Dopo una serie di partite condite da errori vari, contro il Crotone si è finalmente rivisto il Salvatore Sirigu che i tifosi del Torino hanno conosciuto e apprezzato in questi anni.



Attento tra i pali, sicuro nelle uscite, reattivo sulle conclusioni degli avversari, Sirigu ha sfoderato una prestazione più che sufficiente e, soprattutto, per la prima volta in questa stagione non ha subito reti. E' questa una delle poche note positive della partita pareggiata dal Torino contro il Crotone.