Così come molte altre società, anche il Torino ha partecipato alla challenge su Instagram in cui ha scelto la sua top 11 composta per da giocatori tutti di nazionalità differente.



Nel 3-5-2 che è stato composto, in porta c'è l'inglese Hart, in difesa il polacco Glik, l'argentino Burdisso e lo svizzero Bollinger. A centrocampo il capitano del Grande Torino, Valentino Mazzola (rappresentante dell'Italia), il brasiliano Leo Junior, il belga Scifo, lo spagnolo Martin Vazquez e il ghanese Abedì Pelè. In attacco la coppia composta dallo scozzese Law e dal francese Combin.