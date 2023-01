Il Torino e Eldor Shomurodov sono sempre più distanti. Dopo che non è stato trovato un accordo con la Roma sulla formula del trasferimento dell'attaccante in granata, la società granata ha deciso di tirarsi indietro dalla corsa al giocatore che sembra ora vicinissimo allo Spezia.



Juric si aspetta comunque l'arrivo di un'attaccante e il dt Davide Vagnati sta cercando soluzioni alternative per il reparto offensivo.