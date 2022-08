Il Torino sogna in grande: in caso di successo domani sul campo dell'Atalanta, la squadra di Ivan Juric raggiungerebbe la Roma in vetta alla classifica a quota 10 punti.



Il Torino ha iniziato bene il proprio campionato: vittoria per 3-0 contro il Palermo in Coppa Italia, successo per 2-1 sul campo del Monza, pareggio interno contro la Lazio per 0-0 e vittoria per 2-1 sul campo della Cremonese. Ora si proverà al grande colpo sul difficilissimo campo dell'Atalanta.