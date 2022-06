Il Torino prepara il dopo-Belotti e ha scelto il colpo per l'attacco: fari puntati su Luis Henrique. I granata fanno sul serio per il classe 2001 del Marsiglia e oggi hanno mosso concreti passi avanti: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, c'è stato un incontro a Milano, nella quale il Toro ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto. La richiesta dell'OM è di 12-13 milioni di euro complessivi: si tratta.