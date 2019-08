Dopo aver praticamente chiuso l'affare Laxalt (l'esterno uruguaiano arriverà oggi nel capoluogo piemontese e nel pomeriggio firmerà il contratto con la società granata), il Torino ora vuole chiudere anche il suo secondo colpo di mercato in entrata: François Kamano.



Nella giornata di oggi gli agenti dell'attaccante esterno guineano incontreranno il direttore sportivo Massimo Bava per cercare di giungere a un accordo. Negli scorsi giorni il Torino aveva già trovato un'intesa con il Bordeaux, squadra proprietaria del cartellino del giocatore: per acquistare Kamano a titolo definitivo il presidente Urbano Cairo verserà nelle casse del club francese 9 milioni di euro.



In questa sessione di mercato Kamano era stato cercato anche dalla Sampdoria, il club blucerchiato non è però riuscito a trovare l'intesa con il giocatore e l'affare si è arenato. Ora il Torino prova invece a chiudere per consegnare a Walter Mazzarri un attaccante esterno rapido, tecnico e forte fisicamente per il suo 3-4-3.