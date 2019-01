Prima che la sessione invernale di calciomercato termini, il Torino cercherà di mettere a segno un colpo per rinforzare il proprio centrocampo. Tra i nomi presenti nell'agenda del direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi, c'è anche quello di Roberto Gagliardini dell'Inter.



Il calciatore nerazzurro, però, non è considerato una priorità per il Torino in questa sessione di mercato: la società granata, infatti, è ora alla ricerca di un giocatore abile più nella costruzione del gioco che in fase di interdizione. Nonostante non sia in cima alla lista dei desideri del Torino, Gagliardini resta un giocatore seguito con attenzione dalla società del presidente Urbano Cairo.