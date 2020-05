Roberto Gagliardini e Giacomo Bonaventura sono due degli obiettivi principali del Torino per rinforzare il centrocampo. Per il ds Davide Vagnati, però, portare a termine con successo le due trattative non sembra essere affatto semplici: il primo è al momento blindato dall'Inter, il secondo è tentato dall'offerta della Roma.



Per questo motivo il dirigente granata si sta guardando intorno in cerca di alternative e tra quelle individuate c'è anche un altro giocatore dell'Inter: Matias Vecino. Gli alti costi dell'affare stanno però frenando il presidente granata Urbano Cairo, che si fionderà sull'uruguaiano solo le possibilità di portare sotto la Mole Gagliardini e Bonaventura dovessero effettivamente svanire.