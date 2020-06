Il Torino è tornato pienamente in corsa per Giacomo Bonaventura. Stando a quanto riportato da Tuttosport, la società granata avrebbe superato la Roma nella corsa al centrocampista che a fine stagione lascerà il Milan.



I giallorossi, infatti, non sarebbe ancora del tutto convinti sull'operazione mentre i contatti tra il Torino e il procuratore del giocatore, Mino Raiola, sono ormai diventati quotidiani. Nonostante una proposta di ingaggio inferiore rispetto a quella presentata dalla Roma, la società granata potrebbe ottenere il sì del giocatore.