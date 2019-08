Colpo di scena nelle ultime ore per quanto riguarda il futuro di François Kamano: il Torino ha accelerato la trattativa per l'attaccante esterno di proprietà del Bordeaux superando nella corsa la Sampdoria, che nelle scorse settimane aveva trovato l'accordo con il club francese ma non con il giocatore.



Il direttore sportivo granata Massimo Bava sta provando a chiudere la trattativa per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore che prenderebbe il posto in squadra di Vincenzo Millico, sempre più vicino al prestito in serie B.