In estate il Torino aveva a lungo inseguito Joao Pedro, senza però riuscire a trovare il modo per convincere il Cagliari a cedere il giocatore: il brasiliano è però rimasto un obiettivo di mercato del club granata e, secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il direttore tecnico Davide Vagnati è tornato al lavoro per portarlo alla corte di Marco Giampaolo già a gennaio.



Il Torino ha bisogno di giocatori di qualità che possano giocare al fianco di Andrea Belotti in attacco, Joao Pedro, per le caratteristiche che ha, è considerato il calciatore perfetto per affiancare il Gallo.