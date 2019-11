Dopo settimane e settimane di esclusioni dalla lista del convocati, Vittorio Parigini sta ora per tornare a tutti gli effetti a disposizione di Walter Mazzarri. Già dalla partita contro l'Inter, alla ripresa del campionato, il numero 27 dovrebbe tornare a sedersi almeno in panchina e, se il tecnico lo riterrà, potrà anche tornare a vedere il campo.



Il pieno reintegro di Parigini in squadra non esclude una sua partenza a gennaio. Anzi, l'obiettivo del Torino è quello di non svalutare troppo il cartellino del giocatore in vista della prossima sessione di mercato.