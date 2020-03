Da ieri la serie A è ufficialmente ferma, i giocatori del Torino quest'oggi si sono comunque ritrovati al Filadelfia per proseguire gli allenamenti: Moreno Longo ha fatto svolgere una doppia seduta di allenamento ai sui giocatori, incentrandola sul lavoro atletico.



Il tecnico si è lamentato nelle scorse settimane della scarsa condizione atletica dei suoi calciatori e per questo motivo sfrutterà la pausa forzata del campionato, per lavorare proprio sulla condizione atletica.