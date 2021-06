Poco dopo l'ufficializzazione di Ivan Juric come nuovo allenatore del Torino, il dt Davide Vagnati aveva fatto dei sondaggi per ​Pawel Dawidowicz, difensore centrale di proprietà dell'Hellas Verona. I discorsi si erano però interrotti. Ora, considerate anche le difficoltà per arrivare a Koray Gunter, la società granata è tornata a farsi avanti per il polacco.



Nelle ultime ore si è registrato infatti un nuovo contatto tra Vagnati e i dirigenti gialloblù ma i costi troppi alti dell'operazione stanno frenando i dirigenti del Torino.