Quando ancora militava nel Cesena, Gregoire Defrel era già finito nel mirino del Torino. L'attaccante francese è ora seguito con attenzione da parte del direttore tecnico Davide Vagnati che è alla ricerca di rinforzi in attacco per la squadra di Marco Giampaolo.



Prima di provare ad imbastire una trattativa per il calciatore del Sassuolo, il dirigente del Torino dovrà per prima cosa concentrarsi sul mercato in uscita: Simone Edera, Vincenzo Millico e Simone Zaza sono tutti sul mercato e dovranno essere ceduti.