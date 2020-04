Massimo Bava sta continuando a seguire con grande interesse Maxime Busi, terzo destro classe 1999 di proprietà dello Charleroi che il Torino aveva già a provato a prendere a gennaio, nell'ultimo giorno di trattative, per sostituire Diego Laxalt che nel frattempo era tornato al Milan.



Lo scorso 31 gennaio Torino e Charleroi non erano però riuscite a trovare l'accordo e l'affare non si concretizzò. Ma Bava sta continuando a seguire Busi e il suo nome potrebbe tornare un auge la prossima estate.