Il Torino non ha mollato la pista che porta a Fausto Vera. Il centrocampista argentino era già stato cercato in estate ma la trattativa con l'Argentinos Juniors (società proprietaria del cartellino del giocatore) non era andata a buon fine per via delle richieste economiche ritenute troppo alte dal presidente Urbano Cairo.



In questo avvio di stagione la squadra di Marco Giampaolo ha però palesato carenza qualitative in mezzo al campo e per questo Davide Vagnati è tornato a sondare il terreno per Vera.