Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, c'è anche il nome di Jens Potter Hauge nel taccuino del direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati. Il dirigente granata è alla ricerca di trequarti/esterni d'attacco per il 3-4-2-1 di Ivan Juric e ha posato i propri occhi anche sul giocatore del Milan.



La società rossonera avrebbe dato la propria disponibilità a cedere in prestito il calciatore norvegese ma il Torio vorrebbe avere anche una clausola per il diritto di riscatto del cartellino del calciatore. La trattativa è appena iniziata e nei prossimi giorni sono attese novità.