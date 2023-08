Junior Messias è uno degli obiettivi di mercato del Torino per rinforzare la trequarti campo. La trattativa è però ancora lontana dalla conclusione e il motivo è la differenza di valutazione del cartellino del giocatore fatta dalle due società.



Il Milan vorrebbe 5/6 milioni per lasciar partire il brasiliano, il presidente Urbano Cairo chiede invece uno sconto ed è pronto ad acquistare il giocatore: il patron granata non vorrebbe infatti spendere più di 2/3 per acquistare il fantasista ex Crotone.