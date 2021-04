L'ottima stagione fino a questo momento disputata da Wilfried Singo ha fatto finire il terzino nel mirino di diverse società, sia in Italia che all'estero, la volontà del Torino è però quella di tenere il giocatore anche per la prossima stagione.



Molto dipenderà però da come terminerà questo campionato: in caso di retrocessione in serie B della formazione granata, infatti, sarà più complicato trattenere l'ex Primavera.