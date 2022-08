Nonostante abbia prima bisogno di piazzare altrove alcuni esuberi del calibro di Izzo e Verdi, il Torino continua a seguire molti profili: l'obiettivo di Vagnati è quello di consegnare a Juric una rosa all'altezza del sogno europeo. L'edizione odierna de La Stampa ha cercato di fare il punto della situazione in casa granata dal punto di vista del mercato in entrata. Il tecnico croato, dopo il parapiglia nel ritiro estivo, è tornato a lavorare in sinergia con il club: la sua richiesta al club è stata un centrocampista di fisicità. Il quotidiano ha spiegato che attualmente nella lista dei desideri del Torino i nomi seguiti con attenzione sono 3: il giallorosso Amadou Diawara, Nahitan Nandez oppure Alfred Duncan della Fiorentina. Per quanto riguarda il nigeriano però i granata dovranno "rifarsela" con Italiano: il tecnico considera fondamentale il classe '93, e difficilmente se ne priverà facilmente.