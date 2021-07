Negli ultimi giorno si è sparsa la voce riguardo a un interesse del Torino nei confronti di Matias Vecino. Voci che sono state però smentite dal direttore tecnico della società granata, Davide Vagnati, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale L'Interista.



"Smentisco categoricamente di contatti per Vecino, non lo stiamo trattando" ha dichiarato Vagnati. Il Torino è sì alla ricerca di un rinforzo a centrocampo ma nel taccuino del dt non c'è il nome del centrocampista uruaguaiano.