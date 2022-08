Il Magnifico, indeed.



A sliding stunner from Lorenzo Insigne! pic.twitter.com/u2AHNg19XW — Major League Soccer (@MLS) August 21, 2022

Altra partita, altro gol.timbra ancora il cartellino con la maglia del Toronto, ma non serve per evitare la sconfitta per 1-2 contro l'Inter Miami di Phil Neville con Higuain al centro dell'attacco. Ex compagni al Napoli, avversari nella notte di MLS, la sfida nella sfida l'ha vinta l'attaccante italiano che ha segnato il terzo gol nelle ultime cinque partite. Nel ko con l'Inter Miami, titolari e in campo per tutta la gara anche Criscito e Bernardeschi (ammonito).