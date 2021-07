Nella giornata di ieri c'è stata. Una cifra alla quale il nuovo ds degli Spurs Fabio Paratici si sta avvicinando e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe arrivare a un punto di svolta. Se l'operzione dovesse andare in porto,- Prima di venderlo, l'Atalanta dovrà prendere Romero a titolo definitivo dalla Juventus a 16 milioni, come da accordi stabiliti l'estate scorsa quando arrivò in prestito biennale con diritto di riscatto. Al Cuti però è bastata una sola stagione per convincere tutti, nerazzurri e non solo.. Sullo sfondo il Barcellona, che non ha mai fatto proposte concrete ma si è interessata al giocatore.- Parte della cifra che incasserà per Romero l'Atalanta la reinvestirà sul suo sostituto. Oltre a Lovato - in arrivo dal Verona - i nerazzurri infatti dovrebbero prendere un altro difensore e come detto il primo nome è quello del giapponese Tomiyasu."Almeno tre club di Serie A hanno chiesto informazioni sul nostro difensore - ha detto il ds del Bologna Bigon in una recente intervista in tv - Vogliamo aspettare che le condizioni siano favorevoli per noi e per il ragazzo". L'Atalanta punta a chiudere l'operazione Romero e intanto pensa al sostituto: il primo nome sulla lista dei nerazzurri è Takehiro Tomiyasu.