Non sarà Gennaro Gattuso il prossimo allenatore del Tottenham. Gli Spurs che ieri avevano raggiunto un accordo di massima con il suo rappresentante, Jorge Mendes, sulla base di un biennale, nella notte hanno deciso di fare un passo indietro. Quando ormai si stavano preparando i documenti. Interrotte le trattative, cambio di rotta. Non sarà dunque l'ex Milan e Napoli, che ieri mattina aveva salutato la Fiorentina in comune accordo, il prossimo allenatore.