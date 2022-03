Harry Kane ed Heung-min Son, una coppia da record in Premier League. Protagonisti dell’ultima vittoria degli Spurs in casa del Leeds, i due attaccanti del Tottenham hanno raggiunto quota 37 “gol di coppia” (gol dell'uno, assist dell'altro o gol di entrambi) nella stessa partita. Kane e Son hanno superato così il duo Lampard e Drogba: coppia del Chelsea, insieme dal 2004 al 2012, che avevano raggiunto i 36 gol.



"CONTE" CORRENTE - Due attaccanti che fanno rima con garanzia, ma che evidentemente non sono sufficienti per Antonio Conte, che nonostante il mercato di gennaio e gli arrivi di Bentancur e Kulusevski considera la sua rosa non all'altezza per vincere. Dopo il ko contro il Burnley, aveva messo in dubbio il suo futuro nel nord di Londra, per poi chiedere scusa: "Ho sbagliato a parlare in quel modo, ho parlato con il presidente e hanno tutti fiducia in me. Aiuterò il Tottenham fino alla fine”. E con la coppia gol, ha un motivo in più per continuare la sua corsa verso la parte alta della classifica. Nella gallery le prime 15 coppie vincenti di Premier: