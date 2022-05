Il Tottenham vuole Alessandro Bastoni. Il difensore italiano è stato individuato da Antonio Conte come uno degli obiettivi più importanti per rinforzare la difesa degli Spurs e ha già dato mandato a Paratici di contattare l'Inter per sondare il terreno prima di presentare una vera offerta. L'Inter ha ascoltato l'interessa del Tottenham e ha risposto che per la cessione servirà un'offerta da non meno di 60/70 milioni, facendo però indietreggiare gli Spurs.