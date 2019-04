Il Tottenham può tirare un sospiro di sollievo in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City, in programma domani sera all'Etihad Stadium: Dele Alli, che si è rotto la mano sinistra la scorsa settimana, è tornato ad allenarsi coi compagni. Potrebbe quindi essere a disposizione del tecnico Pochettino. Tornato in gruppo anche Erik Lamela, che ha saltato la vittoriosa gara d'andata contro il City a causa di problemi muscolari.



Ma c'è anche una cattiva notizia riguardante Harry Winks, che all'andata era presente mentre dovrà saltare il ritorno di domani a causa di un infortunio inguinale. Restano ai box Aurier, Dier e Kane (infortunatosi proprio nella partita d'andata).