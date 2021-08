. Al centro della vicenda c'è, bomber degli Spurs e sogno di mercato dei Citizens. Attorno al bomber inglese ruotano le emozioni dei tifosi, preoccupati di un possibile addio e per questo trinceratosi dietro un coro tanto orgoglioso quanto ironico. "Are you watching, Harry Kane?" è l'urlo che si è elevato ieri dal New White Hart Lane.: "Sta continuando la sua preparazione. Ha bisogno di lavorare, l'ha fatto oggi e continuerà a ad allenarsi finché non sarà pronto". Intanto,in programma giovedì in Portogallo.. Che, a quel punto, non avrebbe solo un buco in attacco da colmare, ma anche la necessaria disponibilità economica per tentare il maxi-colpo. Paratici, dopo l'affare Romero, guarda ancora alla (sua) Serie A:. Ma davanti a certe cifre, si sa, è difficile rimanere impassibili, specie se il giocatore dovesse spingere mosso da ambizione e voglia di misurarsi già ad altissimi livelli.. E dove l'argentino vorrebbe restare, come confermato la scorsa settimana dal suo agente: "Oggi non lascia l'Inter, nonostante le offerte dall'Inghilterra. E' felice lì e ama il club. La prossima settimana ci incontreremo per parlare del rinnovo. La nostra volontà è chiara, ma dipenderà anche da loro". Già, loro. E quel loro è Suning, proprietà barcollante che nel corso dell'estate ha smantellato la formazione campione d'Italia.. Servirà trattare, e non sarà una partita semplice. Paratici lo sa, e osserva.