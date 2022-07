Per il Tottenham di Antonio Conte è tempo di affrontare la tournée in Asia, in vista dell'inizio della Premier League fissato per la prima settimana di agosto. La squadra londinese è sbarcato in Corea del Sud poche ore e ad attenderli all'aeroporto di Seoul Kane e soci hanno trovato un "cicerone" di tutto rispetto e d'eccezione come Son Heung-Min, che da quelle parti è di casa.







Cartello in mano in bella vista per accogliere i suoi compagni di squadra e un siparietto che ha divertito tutti, a partire da Conte. La nuova stagione sembra partire all'insegna dei sorrisi e dell'entusiasmo, dopo un quarto posto strappato all'Arsenal che ha significato il ritorno in Champions League e dato il la ad una campagna acquisti di grande livello che ha già portato in dote Bissouma, Richarlison, Perisic e Lenglet.