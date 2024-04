Il Tottenham spalle al muro: per la Champions dovrà battere il Man City, ma così la Premier la vince l'Arsenal

Dopo il North London Derby perso in casa contro l'Arsenal per 2-3,. Tanto che, per continuare ad inseguire l'obiettivo di accedere alla prossima edizione della. Facciamo il punto.Gli Spurs sono quinti a quota 60 punti, -7 rispetto all'Aston Villa quarto, ma con due partite in meno. L'Arsenal è primo a 80, un punto sopra il Manchester City che però ha una partita da recuperare.

Se Son e compagni vogliono avere qualche possibilità di rimonta sull'Aston Villa, deve provare a vincere il recupero contro i Citizens, ma questo significherebbe mettere l'Arsenal in condizione di prendere in mano il proprio destino e scattare verso la conquista della tanto agognata Premier League. Proprio grazie allo sgambetto ai rivali da parte dei cugini.Nel 2009-2010, anno del Triplete dell'Inter, parte dei tifosi della Lazio arrivò a parteggiare per l'Inter nella gara dell'Olimpico per non fare un regalo alla Roma seconda in classifica: iconico lo striscione "OH NOOOO!" ai due gol dei nerazzurri.