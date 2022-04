La scorsa stagione, a maggio, ecco finalmente l'aggancio a quota 100 nella storia della Juve, guarda caso nella stessa serata di Cristiano Ronaldo. Domenica sera invece, un anno dopo, dopo l'anno che doveva vederlo al centro del progetto bianconero una volta per tutte, è arrivato il gol numero 114, avvicinando Robertodistante una sola rete al nono posto della classifica marcatori all time della Juve. Un anno fa Dybala stava ripartendo, stava incassando l'ultima volta la fiducia del club bianconero, stava per archiviare la peggior stagione della carriera tra infortuni e polemiche, sapeva però già dove avrebbe giocato in quella successiva: nella Juve.Non a caso nemmeno dopo il gol, il primo dopo la rottura, c'è stato un sorriso reale: rete importante, del momentaneo 1-1, capace di permettere ai bianconeri di tornare negli spogliatoi in parità, però nessuna festa. Perché da festeggiare, in questo momento, c'è davvero poco per Dybala., dopo la rottura mancavano nove partita poi diventate dieci grazie alla conquista della finale di Coppa Italia, adesso ne mancano cinque.Un mese o poco meno prima del saluto finale. Per poi voltare pagina, andando