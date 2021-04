Fake news travel quick and far pic.twitter.com/Iifm9JjzM5 — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 4, 2021

Mino Raiola non ci sta. E usa i social, in questo caso Twitter, per smentire quanto scritto dalla stampa spagnola e francese, che nei giorni scorso lo aveva accusato di pretendere una commissione (e non solo) folle per portare il talento norvegese ​Erling Haaland al Barcellona o al Real Madrid.più la permanenza di Messi. ​"Le fake news viaggiano veloci e lontano" ha commentato il noto agente, allegando​ un video-collage di articoli iberici e francesi.Al di là di ogni cifra, la prossima estate rischia di essere molto ricca per Raiola. Oltre ad, che salvo sorprese il Dortmund cederà per evitare di perderlo nel 2022 al costo della clausola, 75 milioni di euro,che non vuole restare al Manchester United, e, il cui futuro al Milan è tutt'altro che scontato.