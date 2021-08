Un trasferimento che fissa una tappa storica nella lunga vicenda del calciomercato internazionale. È quello che porta, attaccante con doppio passaporto svizzero e angolano nonché vecchia conoscenza del calcio italiano, a giocare nel campionato nazionale dell'Arabia Saudita con la maglia dell'. L'elemento di straordinario mutamento sta nel fatto che. La prima donna agente a negoziare e concludere un trasferimento di calciatori in Arabia Saudita. Per di più l'agente in questione è italiana, anche se ha scelto di lavorare in Inghilterra. Si chiama, è modenese e da due anni ha intrapreso la carriera in un segmento delle professioni globali che lentamente apre alle professioniste.EX ROSANERO – Classe 1994, nato in Angola,ha avuto un breve e non particolarmente fortunato passaggio in Italia. Illo ha acquisito dall'Under 21 dello Zurigo nell'estate del 2013 ma poi non ha fatto altro che prestarlo in giro. Prima in(Virtus Entella e Trapani), poi in(Atletico CP, Leixões e Varzim) fino alla scadenza del contratto. Da quel momento Malele è rimasto altre due stagioni in Portogallo, facendo tappa prima all'(la migliore stagione lusitana, con 11 gol in Liga 2) e poi all'. Quindi nella scorsa stagione ha provato l'avventura in Romania con l'. Qui finalmente l'attaccante vive una stagione all'altezza delle ambizioni. Gioca 31 partite fra campionato e coppa e mette a segno 18 gol., modenese laureata in Giurisprudenza a Bologna e specializzata in diritto sportivo anche in conseguenza di un selettivo percorso Uefa, intraprende la carriera di agente nel 2019.. Quello rumeno le risulta favorevole. A gennaio 2020 intermedia il trasferimento del difensore franco-camerunensedaiall'e così nel contesto rumeno si costruisce un profilo credibile. La sua crescita viene notata dai media locali, che provano anche a costruire una rivalità tutta al femminile con Anamaria Prodan , ex modella, moglie dell'allenatore(CSU Craiova) nonché da qualche anno potente agente di calciatori . Ma per il momento, al di là delle facili narrazioni giornalistiche, fra Rullo e Prodan non vi è alcuna rivalità.@pippoevai