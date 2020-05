Quanti triangoli in questo calciomercato non ancora iniziato e dai contorni poco definiti. Dopo il domino di mercato scatenato in Europa dall'esterno dell'Atalanta Robin Gosens e in Italia dallo sloveno Josip Ilicic, eccone un altro targato nerazzurro. Il laterale destro dell’Atalanta Timothy Castagne, che ancora non ha rinnovato con i bergamaschi, sarebbe a un passo dalla Lazio grazie al compagno in nazionale belga Thomas Meunier.



MEUNIER-MARUSIC- Il classe 1991 infatti, attualmente milita nel Psg, ma avrebbe vita breve all'ombra della Tour Eiffel: la sua prossima destinazione è il Tottenham. Intanto però il club parigino deve colmare il posto vacante lasciato dal belga, e avrebbe già pensato al biancoceleste Adam Marusic. A questo punto, ecco che il triangolo è fatto: Marusic non disdegna affatto un passaggio nel top club di Ligue1 e libererebbe il posto sull'out destro, che i laziali sanno come riempire.



MAXI OFFERTA- Simone Inzaghi sulla destra vuole solo il belga Timothy Castagne, e sarebbe disposto a convincere patron Lotito a mettere sul piatto una grossa offerta per sbarazzarsi della concorrenza della Premier.