Dopo due anni di udienza la giustizia tedesca ha dato ragione al quotidiano Der Spiegel nella battaglia contro Cristiano Ronaldo, José Mourinho e Mesut Ozil in merito agli articoli che riguardano l'evasione fiscale dei tre ex-tesserati del Real Madrid ai danni del fisco spagnolo.



Come riportato dal quotidiano Sport, infatti, oggi il tribunale amministrativo tedesco ha smontato l'accusa dello studio legale spagnolo Senn Ferrero scagionando il quotidiano tedesco dalle accuse di divulgazione illecita dei reati di frode fiscale. Secondo il tribunale il quotidiano aveva pieno diritto di possedere quelle informazioni che, dopo una prima pubblicazione nel 2016 furono poi sequestrate e congelate in attesa del processo a febbraio 2017. Notizie e articoli che torneranno online e a cui potrebbero seguirne da oggi anche altri.