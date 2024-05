AFP via Getty Images

Il Tribunale FIGC condanna il Napoli di De Laurentiis: multa salatissima per aver negato le interviste

48 minuti fa



Il Tribunale Federale ha comunicato la decisione in seguito alle scelta del Napoli di negate le interviste dei propri tesserati in occasione delle sfide contro il Torino al Maradona e contro il Barcellona in trasferta nel ritorno degli ottavi di Champions League.









Diramato un comunicato ufficiale con il provvedimento da parte del Tribunale FIGC.



IL COMUNICATO - "Il Tribunale Federale Nazionale ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 maggio 2024, sui ricorsi riuniti proposti dalla società SSC Napoli SpA avverso i provvedimenti emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 8 marzo 2024 e 12 marzo 2024, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, ridetermina il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli Spa per le violazioni contestate in euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00). Compensa tra le parti le spese del procedimento".