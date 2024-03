Il tributo del Franchi a Barone: l'uomo prima del dirigente. Atmosfera da brividi prima di Fiorentina-Milan

Si respira giànei dintorni dello stadio Franchi, dove alle 20:45 si sfideranno Fiorentina e Milan nella prima gara di campionato dopo la tremenda scomparsa di Joe Barone. Ed è tutto pronto sugli spalti in attesa del fischio d’inizio con la curva Fiesole che, per l’occasione, ha preparato una coreografia d’eccezione.Saranno infatti coinvolti due settori dello stadio: la curva Fiesole e la Tribuna Maratona. L’ultima volta che una coreografia aveva riguardato due settori era stato 5 anni fa, quando nel 2019 si presentò al Franchi la Juve di Sarri. Allora l’omaggio fu per la città di Firenze, stavolta il messaggio sarà ben diverso. Sarà una coreografia dedicata, ovviamente, aA ribadirlo sono stati gli stessi tifosi della Fiorentina, che si sono ritrovati in massa fuori dallo stadio per prepararsi al meglio ad una serata speciale.

L’uomo prima del dirigente: questo quanto è stato ribadito dai gruppi organizzati a tutti tifosi della Fiorentina. Al di là di come ognuno potesse pensarla sul professionista Barone, è giusto omaggiare un uomo che, prima che dirigente, è. Tutte questioni chiarite fuori dallo stadio, dove una vera e propria marea umana si è ritrovata per omaggiare una volta in più il dg e trasferire ulteriore carica alla squadra accolta da cori, striscioni e fumogeni appena arrivata a bordo del bus.

Come una rondine vola alto il nostro pensiero

Mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciato". "Per abbracciare chi questo giglio ha amatoCome una rondine vola alto il nostro pensieroMai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciato".

E poco più tardi i tifosi si sono spostati all’interno dell’impianto, gremito per l’occasione. Oltre 30mila cuori che battono all’unisono per un solo obiettivo:E il silenzio commovente che si sentirà durante la proiezione delle immagini sul tabellone per salutare Barone verrà spazzato via da 90 minuti di cori assordanti per spingere la Fiorentina ad una vera e propria impresa.Fin da subito, entrati nello stadio, lo sguardo è rapito dagli striscioni che la curva dedica al ricordo di Barone. Il primo esposto è unaal dirigente scomparso: