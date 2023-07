Molti i messaggi di cordoglio e tributo all'indirizzo di Luisito Suarez, venuto a mancare oggi all'età di 88 anni. Tra questi, Javier Zanetti che ha commentato ai microfoni di Sky la scomparsa della leggenda dell'Inter. Nelle parole del vicepresidente nerazzurro il ricordo dell'uomo e del rapporto speciale che aveva con lui. "È un giorno triste per tutti gli interisti e per chi ama il calcio - ha dichiarato Zanetti - era un giocatore straordinario".



IL RICORDO - "Quando Facchetti e Mazzola mi raccontavano le sue partite era un piacere sentirli, hanno dato grandi emozioni agli interisti. Io avevo un rapporto speciale con lui - ha aggiunto Javier Zanetti - è stato tra i primi a credere in me: era venuto in Argentina a vedermi, alla presentazione era nella Terrazza Martini ad aspettarmi. È un giorno triste, era una persona straordinaria. Era elegante dentro e fuori dal campo, quando si parlava di calcio capiva tanto ed era molto diretto. Lascia il ricordo di un senso di appartenenza nei confronti dell'Inter. Lui è stato anche per poco il nostro allenatore e si capiva come sentiva la maglia."