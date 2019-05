Le spese faraoniche degli ultimi anni non sono servite al Paris Saint-Germain per fare l'agognato salto di qualità fuori dai confini della Ligue 1. E ora il trio stellare (almeno sulla carta) formato da Edinson Cavani, Neymar Jr. e Kylian Mbappé, sembra in via di disgregazione, quantomeno parziale. Ma quali saranno le tappe del rinnovamento offensivo del PSG?



POSSIBILI USCITE - Andando in ordine di età decrescente, Cavani ha ormai 32 anni e l'anno prossimo va in scadenza di contratto: comprensibile che il PSG voglia monetizzare per quanto possibile quest'estate con la sua cessione. Gli estimatori non mancano in giro per l'Europa, dal Manchester United per il dopo Lukaku all'Atletico Madrid per il dopo Diego Costa, fino al Napoli che sogna un romantico ritorno. Ma a far tendere le antenne in questi giorni è soprattutto l'incertezza intorno al futuro di Neymar e Mbappé, alla luce delle dichiarazioni rilasciate ieri dal tecnico Thomas Tuchel: "Vorrei che restassero, ma se non dovesse essere così troveremo altre soluzioni." SCENARI REAL - Le parole di Tuchel fanno seguito alla querelle dei giorni scorsi tra Mbappé e il PSG: il campione del Mondo ha lasciato intendere di voler più responsabilità, aprendo ad altre soluzioni lontano da Parigi; c'è voluto un comunicato ufficiale della società per spegnere il fuoco. Ma il sasso è stato ormai lanciato, e sul 20enne Mbappé è molto forte l'interesse (oltre che della Juventus) del Real Madrid, disponibile a fare follie per tentare l'assalto a quello che potrebbe essere un degno erede di Cristiano Ronaldo. I media spagnoli, però, continuano a sottolineare le mai del tutto sopite speranze del presidente madridista Florentino Perez nei confronti di Neymar, anche lui protagonista in questi giorni di affermazioni sibilline come "Sono una persona alla quale piace affrontare sempre nuove sfide". Insomma, le Merengues sono in cerca di un colpaccio a 3 cifre, e hanno puntato i radar sulla capitale francese.



GLI OBIETTIVI - Con uno o due elementi del magico trio offensivo destinati a partire, il PSG avrà di che investire per il proprio attacco. Come punta centrale da sostituire a Cavani, piace Edin Dzeko: il bosniaco, su cui è forte l'Inter, sarebbe un acquisto a buon mercato data l'età (33 anni) e il contratto in scadenza con la Roma nel 2020. Andando sugli esterni, si è vociferato di una concorrenza al Barcellona per Antoine Griezmann, pronto a lasciare l'Atletico Madrid dietro pagamento della clausola rescissoria da 125 milioni di euro, anche se mister Tuchel ha smentito. Potrebbe invece restare aperta, ma in senso inverso, la strada tra Parigi e Madrid. La stampa europea ha infatti accostato al PSG 3 giocatori del Real: James Rodriguez (protagonista di un'asta tra big europee, tra cui la Juventus), Gareth Bale (ai ferri corti con l'ambiente) e Vinicius Jr. (una piccola vendetta parigina per l'interesse madridista verso Neymar e Mbappé). Tutto questo tenendo monitorata la situazione del messicano Hirving Lozano, ala sinistra del PSV Eindhoven e obiettivo del Napoli.