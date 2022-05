E' tutto pronto per una nuova puntata Twitch sul nostro canale, insieme al direttore Gianni Visnadi e Francesco Guerrieri. Giovedì post Coppa Italia nel quale analizzeremo la vittoria dell'Inter e parleremo della stagione negativa della Juventus insieme al nostro inviato per i bianconeri Nicola Balice. Coppa Italia ma anche corsa scudetto, con il Milan che prepara la gara con l'Atalanta: l'inviato rossonero Daniele Longo ci racconterà le scelte di Pioli ma anche le mosse di mercato in vista dell'estate.



GLI OSPITI - Gli ospiti della puntata saranno Amantino Mancini, ex giocatore di Roma, Inter e Milan che dopo essersi ritirato ha iniziato la carriera da allenatore, e Massimo Giletti, conduttore televisivo e grande tifoso della Juventus.