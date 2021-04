Non si è più quelli di prima. Il vento fa un giro contrario,(tempismo da maestri, questo bisogna ammetterlo).. Ora gli Spurs. Avventura finita, n(questo per dire quanto interessa al club: zero).mai gli era successo. A questo punto bisognerebbe chiedersi: perché l’uomo che dieci anni sembrava (era) il Re Mida del calcio - tutto ciò che toccava si trasformava in oro - oggi è un reietto?L'uomo per cui tutti i suoi giocatori si sarebbero buttati nel fuoco (chiedete a quelli dell'Inter del Triplete che lo veneravano),La verità è che ci stanchiamo anche di ripetere a noi stessi le solite cose. Ein guerrieri in missione per conto di Dio, o insomma, per conto suo.- il famoso pullman davanti alla porta - non ha più ragione d'essere. O meglio: non funziona più. Non porta in dote nulla. Nemmeno - come succedeva una volta - i risultati. Il calcio che lascia una traccia - almeno in Europa - è di un'altra pasta, di un'altra fattura.Uno come tanti, Mou. Ammanettato alla sua stessa immagine, come da celebre posa antica (quando a San Siro fece il gesto delle manette). E dalle sue vittorie. La Champions con il Porto (2004) e con l’Inter (2010), l’Europa League con Porto (2003), gli scudetti in serie: 2 col Chelsea, 2 col Porto, 2 con l’Inter. Mou vinceva ovunque. Portogallo, Inghilterra, Italia. Era una garanzia. Poi il «magic-touch» è sparito. Ha vinto una Liga col Real (2012), una Premier col Chelsea (2015), una Europa League con il Manchester Utd (2017), e rimane quello l'ultimo trofeo europeo messo in bacheca. Sono passati quattro anni. E sono stati anni di tentativi falliti, come se tutto fosse stato ridimensionato, a partire da lui stesso.. La differenza è stata proprio questa: mentre Pep sperimentava, Mou replicava se stesso. Per questo oggi si può dire che Mourinho - prima ancora che dai club che ha allenato - sia stato esonerato dall’idea che aveva di se stesso, quella di un allenare capace di tutto, anche di trasformare il fuoco in legno.