Il Valencia ha appena siglato un accordo che legherà il club a Puma a partire dal 1° giugno 2019. Sfumata definitivamente la possibilità di un prolungamento di contratto con Adidas a favore della società fondata proprio dal fratello di Adolf Dassler, Rudolf.



“C’è molta soddisfazione - comunica il Presidente del Valencia, Anil Murthy sul sito ufficiale degli spagnoli - per un accordo tra due aziende che fanno riferimento al loro coraggio, innovazione e ambizione per raggiungere i successi”.



Sarà l’unica camiseta griffata dall’azienda tedesca presente in Liga che intanto si è accaparrata anche i diritti del prossimo pallone da gara, scalzando Nike dopo più di vent’anni.