ll Valencia si è assicurato un nuovo rinforzo per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Superdeporte il club valenciano ha già un accordo per la prossima stagione con Salva Ruiz, ventitreenne terzino del Mallorca che andrà in scadenza a giugno. Lo stesso media aggiunge che il giocatore spagnolo ha già effettuato le visite mediche con il Valencia.