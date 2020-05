Simon Kjaer, dal suo arrivo, ha spodestato Mateo Musacchio del ruolo di titolare in difesa al fianco di Alessio Romagnoli.In rossonero sta bene, la sua famiglia si trova benissimo a Milano ma il futuro è ancora tutto da scrivere.E in Spagna ci sono diversi club pronti a cogliere la palla al balzo.Il Valencia vuole regalare almeno un paio di rinforzi difensivi al suo allenatore Albert Celades.I due si conoscono bene perché sono stati compagni di squadra al Villarreal nella stagione 2011/2012. C'è già stato un contatto diretto con l'entourage del giocatore, una richiesta di informazioni per sondare la disponibilità a un ritorno nella Liga.Secondo quanto risulta, l'argentino. Ecco perché la pista Valencia va tenuta in grande considerazione. Anche ile segue con attenzione la situazione relativa al classe 1990. Dopo tre stagioni può chiudersi l'avventura in rossonero di Musacchio.