e non è un caso. L’anno scorso ha salvato il Lecce che aveva il budget sul mercato più basso di tutto il campionato. Nell’ultima stagione si è superato regalando la permanenza in Serie A a un Verona che aveva venduta mezza squadra nel mercato di gennaio. Venerdì il 60enne tecnico toscanoche si è inserito con forza nelle ultime ore. Corsa aperta per il tecnico dei miracoli.

Tra pochi giorni, infatti, il tecnico campano ufficializzerà la sua decisione di chiudere l’esperienza in biancorosso. Il futuro può tingersi quindi di viola perché è in atto un sorpasso su Alberto Aquilani, attualmente al Pisa.Il valzer delle panchine interesserà anche Vincenzo Italiano, reduce dalla delusione pesantissima rimediata nella finale di Conference League persa contro l’Olympiacos.con la magia della Champions League da vivere per la prima volta nella sua carriera.