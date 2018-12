Il dibattito sull'utilità dell'ermafrodita (il,la)va avanti, ormai, da 1 anno e mezzo, da quando cioè è stato introdotto in Serie A, accompagnato dalla ola di milioni di italiani che assicuravano "così non ci saranno più errori arbitrali e qualcuno smetterà di rubare".Dopo aver trascorso le ultime 3 settimane di dicembre a richiedere un uso più strong del VAR (ovvero: consultazioni continue da parte dell'arbitro del var-review), i direttori di gara li hanno accontentati, soprattutto in determinate partite. Quelle della, perché per molti (quasi tutti) il problema è tutto lì.Nell'ultimo Juve-Samp l'arbitroha fatto ricorso al Var praticamente sempre. Risultato: 2 rigori e un gol annullato.. O come ha detto, "indirizza l'acqua a certi mulini". Ovviamente, sempre quello.E non va bene, perché l'ermafrodita, così come non ha sesso, non deve avere preferenze.Con la Samp è successo così che - con l'ausilio del Var - alla Juventus è stato fischiato un rigore contro: ottimo. Ma è anche accaduto che - sempre grazie al Var - gliene abbiano dato pure uno a favore: no buono. E sempre col Var sono riusciti, addirittura, ad annullare per fuorigioco la rete del 2-2 doriano, gol che per il tecnico della Sampdoria Giampaolo "andava convalidato solo per la sua bellezza". Un pensiero analogo lo aveva avuto purein una recente notte bernese di Champions, quando con una sua rete fantastica avrebbe potuto dare pure lui il pareggio alla sua squadra, ma glielo hanno annullato. Proprio com'è accaduto a Saponara.L'ho voluto ricordare il gol di Dybala con lo Young Boys siccome, quando accade alla Juve, ti dicono "eh, ma in Europa sono fiscali, certi gol non te li convalidano". Se li segni in fuorigioco, stai tranquillo, non te li convalidano nemmeno nel campionato italiano, ma è un concetto che a certe persone non entra proprio in testa. Riescono persino a modificare i regolamenti pur di convincerti che certe reti non vanno, non possono, non devono essere annullate. Eppure, proprio le regole del gioco del calcio, dicono che ha avuto ragione l'arbitro Valeri ad annullarlo grazie all'uso del Var.Lo sostiene da sempre De Laurentiis, gli sono venuti dietro di recente anche, sabato scorso si è unito pure, con l'intero club blucerchiato al seguito, da Giampaolo al vicepresidente Romeo e tutto il resto della società. Una rabbia incontenibile, concentrata poi tutta in un tweet: "Con un rigore discutibile e l'aiutino del Var si chiude con la vittoria dei bianconeri. Doria beffata".. Non riesco a dargli letture differenti. Un'ora dopo la pubblicazione di questo esplicito cinguettio, qualcuno alla Sampdoria si è accorto di avere un tantino esagerato e ne ha pubblicato un altro di scuse. Peccato però che Romeo, Tonelli, e altri alla Samp abbiano proseguito con la polemica e a far battute velenose su arbitraggio e Var, e, continuando a raccogliere like. Se andate a vedere è ancora lì. Però si sono scusati di averlo pubblicato.Due forzature della regola sul fallo di mano, perché in entrambi i casi Emre Can e Ferrari colpiscono involontariamente il pallone col braccio, lo si percepisce chiaramente dalle mille moviole proposte dalle 1.000 trasmissioni tv. L'aspetto incredibile di questa storia è che per capire chiaramente "cosa ha visto Valeri" sul mani del blucerchiato si è dovuti ricorrere alla ripresa fatta con uno smartphone dalla curva, e che quindi non era nemmeno a disposizione del VAR. Resto convinto dell'involontarietà, però qualcuno si degni di mostrare lo stesso il video a Ferrero, Romeo, Giampaolo, Tonelli e tutti quelli del club #laJuveruba (lo trovate anche qui su). Quanto poi al gol di, senza il VAR nessuno si sarebbe accorto del fuorigioco di rientro del blucerchiato e la rete (splendida) sarebbe stata convalidata.